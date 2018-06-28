Mobil KETEM projesi Aliağa'da tanıtıldı İzle

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( İZMİR -HD) İZMİR



- Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) 21. ayağı olan ‘Kanser Taramaları Farkındalık Programı’ İzmir’in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın himayesinde, eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız’ın koordinesinde başlatılan ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mobil KETEM projesinin tanıtımı düzenlenen programla yapıldı. HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen tanıtım programına Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ve eşi Dilek Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve eşi Özlem Acar, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakçı, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Dr. Ümit Altıntığ, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Köstem, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda ilk tanıtım sunumunu Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun yaptı. Orhun, sunumunda son 3 yıl içerisinde Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında bin 226 kadına tetkik yapıldığının bilgisini verdi. Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Dr. Ümit Altıntığ, erken tanının ve tarama tetkiklerinin önemini vurgularken, kanserin toplumsal sağlık sorunu olduğunu ifade eden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakçı ise Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. “Arzu eden vatandaşlarımızı sağlık müdürlüğümüze ait araçlarla evlerinden alarak mobil kanser tarama tırında tahlillerini yaptık” diyen Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ise “Tahlillerin ardından vatandaşlarımız tekrardan evlerine bıraktık. Bu hizmetlere vesile olan İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’a, değerli eşleri Dilek Didem Ayyıldız’a, mobil tırda görev yapan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mobil KETEM Projesinin tanıtım programı Gönül Elçileri Bereket Ormanları kapsamında HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yapılan fidan dikimi ile Cumhuriyet Meydanındaki Mobil KETEM aracının ziyareti ile son buldu.

