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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mobeselere takılan sürpriz evlilik teklifinin kahramanı çift bulundu İzle

Mobeselere takılan sürpriz evlilik teklifinin kahramanı çift bulundu İzle

Müdürün çifti makamında kabul etmesi

Fabrika Evlilik Teklifi Kamera Köprülü Polis Kamerası 

-Müdür Bayraktar’ın konuşması
-Oktay Yıldırım’ın konuşması
-Gülcan Kıran’ın konuşması
-Çiftin birlikte yaş pastayı kesmesi
-Müdür Bayraktar’ın çifte hediyeler vermesi
--ARŞİV-
-Oktay Yıldırım'ın köprülü kavşakta kaldırım üzerinde evlilik teklifi etmesi

( KARAMAN )- Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, makamında kabul ettiği çifte Türk Bayrağı hediye etti KARAMAN

- Karaman’da şehir polis kamerasına takılan sürpriz evlilik teklifinin kahramanı çift bulundu. Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, makamında kabul ettiği çifti tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi. Hediyeler arasında en anlamlısı ise Türk Bayrağı oldu. 2 Eylül Pazar gecesi saat 00.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Ereğli Köprülü Kavşakta kaldırım üzerinde yaşanan sürpriz evlilik teklifi şehir polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntüleri izleyen Emniyet Müdürü Bayraktar, bu güzel görüntülere vesile olan çifti tebrik etmek ve tanışmak için makamına davet etti. Bu daveti geri çevirmeyen Oktay Yıldırım (28) ile Gülcan Kıran (28) çifti Emniyet Müdürü Bayraktar’ı makamında ziyaret etti. Makamında kabul ettiği Yıldırım ve Kıran çiftiyle uzun süre sohbet eden Bayraktar, böyle bir olayın şehir polis kamerasına takılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Şehir polis kamerasına genellikle suç ve suçlular takılıyor. Trafikteki hatalar takılıyor. Böyle bir olayın takılması bizi mutlu etti. İnşallah, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı kameralarımız bu tür güzel görüntüler çeker. Bunları da arşiv yaparak saklarız. Mutlu anlara ortak olmamız bizi de mutlu etti. Sağolsun arkadaşlar böyle bir olaya vesile oldular, kim düşündüyse güzel düşünmüş ona teşekkür ediyoruz” dedi.
Evlilik teklifi yaptığı geceyi Emniyet Müdürü Bayraktar’a anlatan Oktay Yıldırım da, gurur verici bir his olduğunu ifade etti.
9 aydır sevgili olduklarını ve evlilik teklifinden bir hafta sonra nişanlandıklarını ifade eden Yıldırım, “O gün ailelerimiz tanıştı. Birlikte evden ayrıldık fakat nişanlım güzel bir akşam yemeğinde evlilik teklifi ederim diye bekliyordu. Türk Dilinin Başkenti yazısının da ön planda olduğu böyle güzel yeri tespit ettim. Polis kamerasının böyle bir alanı çektiğini fark etmemiştim. Kuzenlerimle birlikte ortamı ayarladık. Herkesin yapmak istediği bir şeydir” şeklinde konuştu.
Gurbetçi ailenin kızı olan ve Almanya’da bir otomobil fabrikasında çalışan Gülcan Kıran ise böyle bir sürpriz evlilik teklifine kendisinin de çok şaşırdığını belirterek, “Nişanlım önümde diz çöktü ve bana evlenme teklifi yaptı. Ben de kabul ettim. Ancak kabul ettikten sonra bana sarılmasını beklerdim. Çok heyecanlı olduğu için unuttu” diye konuştu.
Daha sonra Oktay Yıldırım ve Gülcan Kıran çifti üzerinde ‘Evet’ yazan yaş pastayı birlikte kesti. Ziyaretin sonunda Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, çifte Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.
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