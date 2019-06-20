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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mobese makas atan aracı tespit etti, sürücüye bin lira ceza kesildi

Mobese makas atan aracı tespit etti, sürücüye bin lira ceza kesildi

Makas atan otomobil

Kural İhlali Para Cezası Polis Ekipleri Mobese Kameraları Trafik Cezası 

-Polisler tarafından durdurulma anı
-Ceza uygulamadan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda makas atarak kural ihlali yapan otomobil mobese kameralarına yakalandı. Adım adım takip edilen otomobil sürücüsüne bin 2 lira trafik cezası kesildi. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hız limitini aşarak seyir halindeki araçlara makas atan beyaz renkli otomobil mobese kameralarına yakalandı. Adım adım takip edilen otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Trafiği tehlikeye atarak makas atmaktan dolayı otomobil sürücüsüne bin 2 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün makas atarak ilerlemesi mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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