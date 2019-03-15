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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
MOBESE direğine çarpan EGO otobüsü devrildi - ANKARA Video

MOBESE direğine çarpan EGO otobüsü devrildi - ANKARA Video

- MOBESE direğine çarpan EGO otobüsü devrildi - Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin olaya müdahalesiMOBESE direğine çarpan EGO otobüsü devrildi - Ankara 'da Eryaman - Sıhhiye hattında sefer yapan EGO otobüsünün, MOBESE direğine çarparak devrilmesi sonucu otobüs şoförü yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'da MOBESE direğine çarparak devrilen EGO otobüsünün şoförü yaralandı.Alınan bilgiye göre, 540 nolu Eryaman - Sıhhiye hattında sefer yapan Cavit Benli yönetimindeki 06 BU 2085 plakalı EGO otobüsü, Celal Bayar Bulvarı Dört Mevsim Parkı önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu radar ve güvenlik kameralarının bulunduğu MOBESE direğine çarptı.Çarpışmanın şiddetiyle otobüs devrilirken yaralanan Benli, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.Kaza sonrası olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler kaza anında otobüste yolcu bulunmadığını belirlerken ilk yardım ekipleri, yaralı kurtarılan Benli'ye ambulansta ilk müdahaleyi yaptı.Kaza nedeniyle Celal Bayar Bulvarı'nın Gazi Mahallesi istikameti çift şeritli olarak trafiğe kapandı.Devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatan ekipler ulaşımı tek şeritten kontrollü sağladı.

İlk Müdahale Kamera Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Direksiyon 

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