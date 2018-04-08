Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Polis Haftası etkinliği

MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Polis Haftası etkinliği

- Dev Türk Bayrağı ve polisler

Terörle Mücadele Polis 

-- Vatandaş detayları
-- Detay ve genel görüntüler

( ERZURUM - HD) ERZURUM

- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümü kapsamında MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde dev Türk Bayrağı açılarak polisler kırmızı karanfille selamlandı. düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Yaşam Merkezinin avlusuna dev Türk Bayrağı açılarak polisler bayrağın yanında yer aldı. Çok sayıda vatandaş kırmızı karanfille polisleri selamlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, “Türk Polis Teşkilatının bütün mensupları, gerek terörle mücadele gerekse asayiş noktasında vatandaşın devletin şefkatini hissettirebilmesi için üzerine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi bundan sonrada yerine getirmeye büyük bir özveriyle devam edecektir” dedi.
(ERZ-AA)
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı