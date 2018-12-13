Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı - KIRIKKALE İzle

MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı - KIRIKKALE İzle

- Sevkiyatı yapılacak MPT - 55 silahları - Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu'nun konuşması - İşçilerden detay - Tırların uğurlanmasıMKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı - TSK'ye 2 bin MPT - 55, bin 500 de MP - 5 gönderildiKIRIKKALE (AA) - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 3 bin 500 tüfeğin sevkiyatı gerçekleştirildi.
MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, Silah Fabrikası'ndaki törende yaptığı konuşmada, silah ve mühimmatın MKEK'nin işi olduğunu söyledi.

Bugün yine MKEK'in gururu olan silahların sevkiyatını gerçekleştireceklerini belirten Ocakcıoğlu, şöyle konuştu:"Türk işçisi ve mühendislerinin alın teri ile yapmış olduğu bu silahları göndermekle gurur duyuyoruz. Silah fabrikası çalışanları olarak, TSK'ye kaliteli ürün yetiştirmek amacıyla özveriyle çalışmaktayız. Piyasada bu silahları yapmaya kalkışan özel sektör firmalar da var ama bizler şu ana kadar 56 bin silahı teslim ettiğimiz halde firmalardan teslim eden olmadı. Onun için biz MKEK çalışanları olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu silahlarımızın TSK'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün 2 bin MPT - 55, bin 500 MP - 5 silahı gönderiyoruz. İki gün önce de bin 500 MPT - 76 gönderdik. 2 gün içerisinde toplam 5 bin silahın sevkiyatını yaptık."Ocakcıoğlu, 2018 yılı bitmeden 3 bin silahı daha teslim edeceklerini bildirdi.Bu teslimatlarla birlikte bu yıl toplam 56 bin 396 silahın teslimini yaptıklarını anlatan Ocakcıoğlu, "İstenirse üretim artar, istenirse daha kaliteli silahlar yapılabilir. Biz de bu silahlarımızı özverili bir şekilde çalışarak kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bu silahlarımız TSK'mize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.
Konuşmanın ardından 4 tır dolusu silah, TSK'ye teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Fabrika Asad Silah Sevkiyatı Bild Özel Sektör 

İlgili Foto Galeriler
Tamamen yerli.. Bin metreye tam isabetTamamen yerli.. Bin metreye tam isabet
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı