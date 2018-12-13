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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
MKE’den 5 bin milli tüfek sevkiyatı İzle

MKE’den 5 bin milli tüfek sevkiyatı İzle

Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Derviş Ocakcıoğlu, konuşması

Fabrika Silah Sevkiyatı Güvenlik Güçleri 

-Tırlar ile sevkiyat yapılırken detaylar
-Silahlar paketlenip tırlara yüklenirken (ARŞİV)

( KIRIKKALE ) - 2018 yılı içerisinde 56 bin adet silah sevkiyatı yapıldı KIRIKKALE

- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından Kırıkkale Silah Fabrikasında üretilen 5 bin adet MPT-76, MPT-55 ve MP-5'in güvenlik güçlerine teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tamamen yerli üretilen bin 500 adet MPT-76, 2 bin adet MPT-55 ve bin 500 adet MP-5, Kırıkkale MKE Silah Fabrikası Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından güvenlik güçlerine teslim edilmek tırlarla sevk edildi. Silah sevkiyatı töreninde konuşan Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Derviş Ocakcıoğlu, “Bu silahlarımızın, silahlı kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bugün itibariyle MPT-55 silahımızdan 2 bin adet, MP-5 silahımızdan bin 500 adet olmak üzere 3 bin 500 adet, salı günü ise bin 500 adet de MPT-76 olmak üzere toplamda 5 bin adet silahımızı bugün itibariyle teslim ediyoruz. 15 gün içerisinde de yıl sonu bitmeden 3 bin silah daha teslim etmeyi planlıyoruz. Bu teslimatımız ile birlikte toplam teslimatımız 56 bin 396 adet olmuş oluyor. Biliyorsunuz silah fabrikamızın kapasitesi yıllık tek silah 20 bin ile 25 bin arasında değişmektedir. Değerli arkadaşlarımızın özverisi ve bazı aldığımız tedbirler ile bu sayıyı biz 69 bine kadar çıkarmış bulunuyoruz. İstenirse üretim artar istenirse daha kaliteli silahlar yapılabilir. Biz de bu silahlarımızı kaliteli ve özveri ile çalışarak üretiyoruz” dedi.

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