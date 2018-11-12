Miyavlayan papağan ilgi görüyor - TOKAT

: - Sanayi sitesinde oto tamircisi Kayhan Erenler'im kafesinden görüntü - Papağandan detaylar - Kayhan Erenler'im çalışma detayı - Bir esnafın papağanı sevmesi - Papağanın dışarı çıkarılması - Papağının miyavlamasıMiyavlayan papağan ilgi görüyor - Tokat 'ta bir esnafın "Bıcır" isimli papağanı kedi gibi miyavlamasıyla dikkat çekiyorTOKAT (AA) - Tokat 'ta bir esnafın miyavlayan papağanı, müşterilerin ve esnafın adeta maskotu oldu.Sahibinin sabahları işe getirip akşamları eve götürdüğü papağanı "Bıcır", kedileri taklit ederek miyavlıyor.Sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Kayhan Erenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papağanını 2 ay önce internetten satın aldığını söyledi.
Papağanını mesai bitince eve götürdüğünü anlatan Erenler, "Kuşları çok seviyorum. Bıcır daha iki aylık. Kediyi televizyonda miyavlarken gördü. Daha sonra miyavlamaya başladı. Her duyduğunu taklit etmiyor, seçiyor." dedi. Papağanı ilk kez miyavladığında şaşırdığını belirten Erenler, "Kedi gibi miyavlamasını ilk duyduğumda şaşırdım. Önce bir pisi pisi diyorsun sonra miyavlamaya başlıyor. Müşterilerimizin ilgisini çekiyor. Çevre esnafımız özellikle Bıcır için iş yerime uğruyor." diye konuştu. Sanayi sitesi esnafından Murat Kılıç da şunları dile getirdi:"Yaklaşık 2 ay gibi komşumuzda olan papağanı her gün gelerek seviyorum. Papağan ile sürekli konuşmaya çalışıyoruz. Papağan kedi gibi miyavlıyor. Esnaf arkadaşlarımız günde bir iki defa dükkana gelerek Bıcır'ı seviyorlar."