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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mitingde PKK propagandasına 3 gözaltı

Mitingde PKK propagandasına 3 gözaltı

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Propaganda Terör Örgütü Avcılık Irak 

-Adliyeye alınması
-Detaylar

( ADANA ) - Adana'da KESK tarafından yapılan mitingde terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın sözde flamasını taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA

- Adana'da KESK tarafından yapılan miting sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın sözde flamasını taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Edinilen bilgiye göre, 15 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Meydanı'nda, KESK tarafından miting düzenlendi.
Polis bu miting esnasında geniş güvenlik önlemleri aldı, birçok yere arama noktası kurdu. Ekipler, mitinge katılanları didik didik aradı. Bu arada mitinge gelen N.T., E.Ö. ve Ü.K., arama noktasında bölücü terör örgütü PKK'nın kadın kolu KJA'nın sözde flamasını taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Zanlılar 3 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra "PKK propagandası yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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