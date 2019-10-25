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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi İzle

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi İzle

Zanlının adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL ) MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün sözde Meksika imamı adliyeye sevk edildi İSTANBUL

Akalan Yakalama Kararı Başkent Terör Örgütü İstihbarat 


- MİT’in yurtdışında düzenlediği operasyonda yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün sözde ‘Meksika imamı’ Osman Karaca, Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Örgütün sözde Meksika sorumlusu, 7 gündür Terörle Mücadele Şubesinde ifade veriyordu. Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) sözde Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca (MİT), 14 Ekim’de Güneydoğu Asya ülkelerinden Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan arama ve yakalama kararı olduğu kaydedilen örgüt imamı, MİT tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edildikten sonra sorguya alındı. Örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock’u 9 farklı telefon üzerinden kullandığı belirlenen FETÖ’nün sözde Meksika sorumlusunun Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade işlemleri tamamlandı. Osman Karaca, yaklaşık 1 hafta süren sorgusunun ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Gabon, Azerbaycan, Kosova, Pakistan, Kazakistan ve Endonezya’nın da aralarında olduğu pek çok ülkede başarılı operasyonlara imza atan MİT, en son 14 Ekim’de Güneydoğu Asya ülkelerinden Kamboçya’da düzenlenen operasyonda örgütün sözde Meksika sorumlusu Osman Karaca’yı yakalayıp Türkiye’ye getirmişti.
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