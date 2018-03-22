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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
MİT mensubuyuz diyerek 227 bin TL dolandırdılar iddiası Haberi

MİT mensubuyuz diyerek 227 bin TL dolandırdılar iddiası Haberi

Zanlıların emniyetten çıkarılması

Jandarma Akalan 

-Ekip araçlarına binmeleri
-detay

( ANTALYA )- Antalya’da kendilerini MİT ve jandarma mensubu olarak tanıtarak 4 kişiyi yaklaşık 227 bin 810 TL dolandırdığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. ANTALYA

- Antalya’da kendilerini MİT ve jandarma mensubu olarak tanıtarak 4 kişiyi yaklaşık 227 bin 810 TL dolandırdığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Antalya’da yaşayan H.İ.A.(48),N.T.(44),O.B.(70), S.U.(35)kendilerini MİT ve jandarma görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin E.Ş.(65), H.S.(41) ve İ.T.(50) olduğunu belirledi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kendilerini MİT ve jandarma mensubu olarak tanıttığı kişilerden, bir dönem devlet adına çalıştığını, jandarmada da görev aldığını halen devletin belli kademelerinde bulunan kişilerle bağlantısı olduğunu söyleyerek güven kazandığı ileri sürüldü. Çalıştıkları dönemde çok pazara kazandıklarını, bu paralara devletin geçici olarak el koyduğunu, geri almak için para lazım olduğunu mağdurlara bu şekilde kendilerini devlet adamı olarak tanıtıp, çeşitli vaatler ve hileli yollarla 4 kişiden 227 bin 810 TL aldığı iddia edildi. (İA-
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