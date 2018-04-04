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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
MİT'in sıra dışı sergisine yoğun ilgi

MİT'in sıra dışı sergisine yoğun ilgi

-Sergiden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Strateji Akarca Ziyaretçiler İstihbarat Dinleme Cihazı 


- Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 90'ıncı kuruluş yıl dönümüne özel oluşturulan "Temas Sergisi" ajan ruhlu vatandaşların akımına uğradı. Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 90'ıncı kuruluş yıl dönümüne özel oluşturulan "Temas Sergisi" Başkentlilerin yoğun ilgisi gördü. Ulus'taki İkinci Meclis Binası'nda bulunan Cumhuriyet Müzesi'de, Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanlar bu sergide yer aldı. Gerçek istihbarat operasyonlarında yıllarca kullanılan eski casusluk cihazları, ilk kez halka açık olarak sergilendi. Sergiyi gezmeye gelen vatandaşların en dikkatini çeken ise ayakkabı içerisinde yerleştirilen telsiz dinleme cihazı oldu. Ziyaretçi akımına uğrayan MİT'in bu özel sergisiyle istihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılabilmesine, stratejik üretim süreçlerinin çok yönlü, sistematik yapısına dikkatlerin çekilmesi amaçlandı. Aynı zamanda milli mücadele döneminden bu yana Türk milletine farklı isimler altında fedakarca hizmet eden istihbarat örgütleri ve şehitler anısına hazırlanan sergiyle istihbarat tarihinin de ziyaretçilere sunulması hedefleniyor.
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