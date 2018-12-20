Misket oynayan robot, Living Lab İnovasyon Yarışması ödül törenine damgasını vurdu

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( İSTANBUL ) -- Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi İSTANBUL



- Türkiye’nin dört bir yanından 490 projenin yarıştığı Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine gösteri yapan Robot Rıfkı'nın oynadığı misket oyunu damgasını vururken ,Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Başakşehir'de farklı fikir ve projelerin birbiriyle yarıştığı Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve farklı fikir ve projelerin değerlendirildiği Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması tamamlandı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından 490 proje yarıştı. Ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile ilkokul ve lise öğretmenlerinin katıldığı yarışmada ödüle layık görülen 26 proje, düzenlenen ödül töreniyle sahiplerine dağıtıldı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Yarışma katılımcıları yenilikçi projeler üretmek konusunda desteklemek ve teşvik etmek amacıyla her sene düzenleniyor. Ödül töreninden önce Robot Rıfkı'nın oynadığı Misket salondakilere eğlenceli anlar yaşatırken ışıklı dans gösterisi de büyük beğeni topladı. “ Dünyada diğer ülkelerde öğrencilerin, gençlerin ulaşabildiği ama bizim ulaşamadık dediğimiz bir şey kalmayacak “ Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal " Başakşehir Belediyesi başladı.

Burada başlayan Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi Türkiye’ye örnek oldu. Büyükşehire gittik. Orada Zemin İstanbul adı altında bu merkezi kurduk. Şu anda Haliç’te eski tersanenin gemi yapımının olduğu o alan Haliç Bilim Merkezi oluyor. Başlangıcı 2013 yılında başlayan Başakşehir İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Merkezi. İnşallah dünyada diğer ülkelerde öğrencilerin, gençlerin ulaşabildiği ama bizim ulaşamadık dediğimiz bir şey kalmayacak " diye konuştu.

Living Lab’de ticari olarak satışa sunulmuş ve marka değeri oluşturulmuş 16 ürün olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu " Belediyeciliği sadece yol yapan hatta daha ilerisi sosyal açıdan kullanan ve halkına hizmet eden kurum olarak değil aynı zamanda hem akıllı belediyecilik hem de teknoloji konusunda ülkesine katma değer üreten ve bu katma değerle birlikte biraz önce seyrettiğiniz robotlar gibi ülkemize ciddi manada avantaj sağlayacak teknoloji konusunda dünya gerekliliklerini oluşturacak bir oluşum için belediyemiz her zaman öncülük etti. Living Lab’de ülke katma değerine etkisi olan ticari ürün haline dönüştürülmüş yaklaşık 16 tane ürün geliştirildi. Bu ürünler artık ticari manada satışa sunulmuş. Piyasalarda marka değeri oluşturulmuş çok güzel projeler. Bu benim için çok büyük bir gurur " dedi.

(HK-

