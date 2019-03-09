Mısırlılar Evi halka açık konuk evi olarak hizmet vermeye başladı Video

-Dış görünüş,

-Vali Hasan Şıldak'ın konuşması.

-Açlış ve Konağın gezilmesi.



( BURDUR ) BURDUR



Konakları ile ünlü Burdur’ da Yüz yıllardır tarihi mimarisi ile en önemli yapılardan biri olan Mısırlılar Konağı, Konukevi olarak hizmet vermeye başladı.

1890 yılında yapımına başlanarak 1895 yılında tamamlanan Osmanlı döneminin günümüze korunarak gelmiş en güzel sivil mimari örneklerinden biri olan Mısırlılar Evi, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 1977 yılında almış olduğu kararla Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş tarihi Osmanlı evi Halkın Hizmetine açıldı. Öğretmenevi tarafından işletilecek Mısırlılar Konukevi’nin açılışı Vali Hasan Şıldak ve beraberinde yer alan protokol üyeleri tarafından yapıldı. Mülkiyeti hazineye ait olan, tahsisi İl Özel İdaresine yapılan tarihi konak, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli olması sebebiyle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan alınan izinler doğrultusunda ve kurulun gözetiminde yıllar itibariyle bakım onarım çalışmaları yapılmış, son olarak 2018 yılı ve 2019 yılı içerisinde yapılan bakımların ardından halka açık hizmet vermek üzere Burdur İl Genel Meclisinin 12 Kasım2018 tarih ve 80 sayılı Kararı ile ihalesi Milli Emlak Müdürlüğünce yapılarak kiralanması uygun görülmüştü. Vali Hasan Şıldak açılışta yaptığı konuşmada kısıtlı imkânlarla mütevazi şekilde elden geçirip, tüm izin prosedürlerini de yerine getirdikleri konukevini Burdur'un hizmetine sunacaklarını belirterek insanların sohbet edebileceği, çayını kahvesini içebileceği, oturup dertleşebileceği bir mekan oluşturulduğunu söyledi.



Şıldak şöyle devam etti: "Korunan eserlerin prosedürlerini takip ederek izin alarak bir takım faaliyetleri gerçekleştirmek hem zaman alıyor, hem de zorluk taşıyor ama, bu zorluk güzellikle noktalandı. Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından binamız Öğretmenevine kiraya verildi.

Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından inşallah nezih bir yer olarak işletilecek. İlimize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bahar aylarından itibaren ilimizin değerli konağı Baki Bey konağını da Müze demesek te etnograf sergi alanı yapacağız. Bir defa Burdur nedir? diye gelen gerek yerli gerek yabancı turistlerimiz Burdur da bir köy evi 50 - 100 yıl önce nasıldı? Bunu yaşatabileceğimiz canlı bir mekâna dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Buna imkanlarımız var. İnşallah bu ve benzeri çalışmalar başka kesimlere başka kurumlara da örnek teşkil eder hep birlikte daha güzel mekânlara kavuşuruz” Açılışa başta Vali Hasan Şıldak ile birlikte Milletvekili Bayram Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Vali Yardımcıları Mehmet Yıldız, Ali Nazım Balcıoğlu, Yakup Tatoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



