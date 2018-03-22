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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mısırlı cumhurbaşkanı adayından 'Sisi' açıklaması - KAHİRE Video

Mısırlı cumhurbaşkanı adayından 'Sisi' açıklaması - KAHİRE Video

Mısırlı cumhurbaşkanı adayından "Sisi" açıklaması - KAHİRE

: - Mısır'da cumhurbaşkanı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın basın açıklamasıKAHİRE (AA) - Mısır'da cumhurbaşkanı adaylarından Musa Mustafa Musa, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es - Sisi'nin hayatı boyunca örnek alacağı bir kişi olduğunu söyledi.

Başkent Kahire 'de yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında düzenlediği basın toplantısında Musa, "Seçimin sonucu ne olursa olsun şahsınıza (Sisi) ve imza attığınız başarılara saygı duymaya devam edeceğim. Sizi ve başarılarınızı hayatım boyunca örnek alacağım." dedi.
Seçimde Cumhurbaşkanı Sisi ve Musa olmak üzere yalnızca iki aday yarışıyor. Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılırken Mısırlı muhalifler, Musa'yı "yönetim tarafından seçilmiş göstermelik aday" olarak değerlendiriyor.

Seçim Kampanyası Basın Toplantısı Cumhurbaşkanı Basın Açıklaması Cumhurbaşkanı Adayı 

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