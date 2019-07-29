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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mısırlar arasındaki 450 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi İzle

Mısırlar arasındaki 450 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi İzle

Drone ile havadan görüntü

( KONYA ) KONYA

Uyuşturucu Mısır Mısır Tarlası 


- Konya’nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından drone ile yapılan denetimlerde 450 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Karapınar’ın Kabahasan yaylası mevkinde Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat neticesinde bir tarlada kenevir ekili olduğunu öğrendi. Belirlenen adrese uluşan ekipler, mısır tarlasının içerisinde bulunan Hint kenevirini tespit etmek için drone ile tarlayı inceledi. Havadan incelenen tarlada mısırlar arasına ekilmiş olan 450 kök tespit edildi. Kenevirler, ekipler tarafından sökülürken tarla sahibi S.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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