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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi - MARDİN

Mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi - MARDİN

Mardin 'de bulunan 55 kilogram patlayıcının imhası Mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi - Mardin 'de bulunan 55 kilogram patlayıcı imha edildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Kızıltepe'de bir mısır tarlasında arama yaptı.Aramada, 55 kilogram plastik patlayıcı, 15 fünye, 5 infilaklı fitil, 9 elektronik düzenek, 4 pil bloğu ve 1 uzaktan kumanda bulundu.Malzemeler, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından bulunduğu yerde imha edildi.

Plastik Patlayıcı Güvenlik Güçleri Uzaktan Kumanda Mısır Mısır Tarlası 

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