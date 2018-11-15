Mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi - MARDİN
Mardin 'de bulunan 55 kilogram patlayıcının imhası Mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi - Mardin 'de bulunan 55 kilogram patlayıcı imha edildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Kızıltepe'de bir mısır tarlasında arama yaptı.Aramada, 55 kilogram plastik patlayıcı, 15 fünye, 5 infilaklı fitil, 9 elektronik düzenek, 4 pil bloğu ve 1 uzaktan kumanda bulundu.Malzemeler, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından bulunduğu yerde imha edildi.