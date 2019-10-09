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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mısır hasadı - GAZİANTEP

Mısır hasadı - GAZİANTEP

- Tarlada mısır biçen biçerdöver makinesi - Biçerdöver makinesi tarafından hasadı yapılan mısırın kamyona boşaltılması - Çiftçi Reşit Uluşan ile röportaj - Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ile röportaj - Mısır biçilen tarladan detaylar - Yemlik mısır hasadının yapıldığı tarla - Traktör römorkuna boşaltılan yemlik mısır Gaziantep ’te mısır hasadıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yağlık ve yemlik mısır hasadına başlandı.İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde yağlık ve yemlik mısır hasadının başladığını söyledi.

Köse, İslahiye'de 5 bin dekar alanda yağlık, bin 500 dekar alanda yemlik mısır hasadının yapıldığını, Nurdağı ilçesinde ise bin 500 dekar alanda yağlık, 4 bin dekar alanda yemlik mısır hasadının yapıldığını belirtti.
Köse, ilçede genelde ikinci ürün olarak ekilen mısırın alım fiyatının TMO tarafından bin 150 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Asad Mısır 

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