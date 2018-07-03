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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Mısır Devrim Konseyi'nden 'vergi ödemeyin' çağrısı - İSTANBUL

Mısır Devrim Konseyi'nden 'vergi ödemeyin' çağrısı - İSTANBUL

Mısır Devrim Konseyi'nden "vergi ödemeyin" çağrısı - İSTANBUL

: - Mısır Devrim Konseyi Başkanı Meha Azzam'ın konuşması - Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden Medhad el - Haddad'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Mısır Devrim Konseyi, Mısır halkına "vergi ödememe ve devlet kurumlarıyla çalışmama" çağrısında bulundu.Konsey Başkanı Meha Azzam, Mısır'daki askeri darbenin 5'inci yılı sebebiyle İstanbul 'da düzenlenen basın toplantısında, tüm Mısırlılara mümkün olduğunca vergi ödemekten kaçınma ve devlet kurumları ile çalışmama çağrısı yaptı.Azzam, "Mısır'dan geri kalanları kurtarmak" için gerek Mısır'daki gerek yurt dışındaki Mısırlıları aktif olmaya davet etti.Toplantıda konuşan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden Medhad el - Haddad ise Mısır'daki siyasi hayatın tamamen bittiğini ve "tek parti rejiminden tek adam rejimine" geçildiğini söyledi.

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