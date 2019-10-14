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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı

- Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı

yangın görüntüleri

( KAHİRE ) KAHİRE

İtfaiye Aracı Gesi Başkent 


- Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi'nde yangın çıktı. Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi ahşap Mar Girgis Kilisesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 15 itfaiye aracı ve 4 ambulans sevk edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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