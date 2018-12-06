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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mısır'daki kadim Türk mirası: Tolunoğlu Ahmet Camisi - KAHİRE Haberi

Mısır'daki kadim Türk mirası: Tolunoğlu Ahmet Camisi - KAHİRE Haberi



: - Tolunoğlu Ahmet Camisi'nin havadan görüntüsü - Dış avluya açılan kapılar - Caminin kare formlu üç kenarı revaklarla çevrili avlusu ve avluyu kuşatan sahınlar - Caminin kubbeli şadırvanı - Caminin sarmal şeklindeki minaresi - Camiye ait kitabe - Camideki süslemeler ve kitabelerRivayete göre hikâyesi bir atın ayağının sürçmesi ile başlayan ve büyük bir külliyenin yapımı ile sona eren Tolunoğlu Ahmet Camisi, kendine özgü minaresi ile yaklaşık 1140 yıldır bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor.Mısır'daki "ilk Türk devleti" olarak bilinen Tolunoğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından yaptırılan cami, başkent Kahire 'deki Fustat'ın (eski şehir) kuzeydoğusunda yer alıyor.Türklerin Mısır'a bıraktığı en önemli kültürel miraslardan biri olan Tolunoğlu Ahmet Camisi, Türklerin Orta Asya mimarisinin bir yansıması olarak da değerlendiriliyor.Tamamen tuğladan inşa edilen külliye, cami, hastane, eczane ve iki hamamdan oluşuyor.Yapıya ait kitabe, harimde bulunan paye üzerinde yer alıyor. Söz konusu kitabede yapının hicri takvime göre 265 yılında (miladi 879) tamamlandığı bilgisi yer alıyor. - Memlük Sultanı Laçin döneminde restorasyonSanat tarihçileri, Memlük Sultanı Laçin döneminde aslına uygun olarak restore edilen Tolunoğlu Ahmet Camisi'nin, mimarisi ve süslemeleriyle Abbasi geleneğini, özellikle Samarra üslubunu devam ettiren bir eser olduğunu kaydediyor.Kûfe planlı cami, ortada kare formlu üç kenarı revaklarla çevrili bir avlu ve bu avluyu kuşatan sahınlardan oluşuyor.Dış avluya 19 kapıdan girilen külliyenin iç avlusuna da başka 19 kapıdan geçiliyor ve buradan harime giriş sağlanıyor. - Caminin en önemli özelliklerinden biri minaresiCamiyi Mısır'daki diğer İslami yapılardan ayıran en önemli özelliği olan minaresi, 1296'da Memlük Sultanı Laçin'in talimatıyla yapılan onarım sırasında düzgün kesme taşla orijinal şekline yakın bir formda yenilenmiş.Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare orijinalde tuğla malzemeden ve spiral şekilde inşa edilmiş.

Restorasyon Hastane Tarihçi Yansıma Başkent 

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