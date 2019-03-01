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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Mısır'daki idamlara tepki - MALATYA

Mısır'daki idamlara tepki - MALATYA

- Basın açıklamasından detay - Ortak Değerler Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Polat'ın konuşması - Sisi'nin fotoğrafının yakılması - Mısır'da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılınmasıMALATYA (AA) - Malatya 'da Mısır'da idam edilen 9 genç için Yalı Cami önünde gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı. Malatya 'da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Ortak Değerler Platformu üyeleri, Soykan Meydanı'nda ellerindeki pankart ve dövizlerle Mısır'daki idamlara tepki gösterdi.Platformun basın sözcüsü Hüseyin Polat, Muhammed Mursi'nin darbeyle devrildiğini Mısır'ın açık hava hapishanesine çevrildiğini belirtti.
Darbenin ardından iktidarı ele geçiren Sisi'nin ülkeyi demir bir yumrukla yönettiğini aktaran Polat, "Altı yıldır binlerce masum Mısırlı insanı katlettiler. Başta Müslüman Kardeşler Hareketi mensubu bakan, milletvekili, bürokrat ve yetkilileri olmak üzere darbeye karşı direnen yüz binlerce Müslümanı tutuklatılar, zindanlara attırdılar, akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz bıraktılar. Binlercesini yurdundan, yuvasından, ülkesinden kaçmak zorunda bıraktılar. O günlerde başta Rabia ve Nahda Meydanları olmak üzere birçok yerde, hatta kendi evlerinde halkın üzerine yaylım ateşleri açarak yüzlercesini katletti, yüz binlercesini yaraladı." ifadelerini kullandı.Zulme direnen Mısır halkını susturmak için dar ağaçları kurulduğunu ve son 6 ayda iki yüze yakın Mısırlı masum gencin suçsuz yere idam edildiğini bildiren Polat, şöyle devam etti:"Dünya kamuoyunun nabzına ve tepkisine göre, binlercesini de idam etmeye hazırlanıyor. Şu anda Mısırın sözde mahkemeleri, hiçbir hukuki delil olmadan 529 Müslüman hakkında idam kararı vermiş. Yeni idam kararları için hazırlık yapmaktadır. Dünyanın sessizliğini gören Sisi, son 15 günde idamları hızlandırdı. Küçük Firavun tam 6 yıldır zulümde sınır tanımıyor, Mısırlı gençlerin kanına doymuyor."Konuşmanın ardından Sisi'nin fotoğrafı yakıldı ve daha sonra Mısır'da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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