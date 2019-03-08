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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Mısır'daki idamlara tepki - KASTAMONU

Mısır'daki idamlara tepki - KASTAMONU

- Nasrullah Meydanı'nda toplanan protestoculardan görüntüler - TÜGVA İl Temsilcisi Burak Arslan'ın konuşması - Dua edilmesi - Kastamonu 'daki sivil toplum kuruluşları tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'daki sivil toplum kuruluşları tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen programda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Eğitim - Bir - Sen, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Yedi Hilal'in Kastamonu temsilcilikleri tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi.TÜGVA İl Temsilcisi Burak Arslan, burada yaptığı konuşmada, Mısır'da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki sürecin son idam kararlarıyla adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüştüğünü söyledi.

Uydurma suçlamalarla 9 kişinin şehit edildiğini anlatan Arslan, "Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri birer idam makinelerine dönüşmüş durumdadır. Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır." dedi.
Mısır'daki yöneticilere, yargıçlara ve hakimlere seslenen Arslan, şunları kaydetti:"Bu dava öyle bir dava ki, öyle bir güneş ki bu güneşi ne Firavun ne Nemrut söndürebildi. Siz de söndüremeyeceksiniz. Mısır'daki özgürlük mücadelesi zaferle sonuçlanacaktır. Allah bizimle beraberdir ve ümmetin tekrar yüzünün güleceği günler elbet gelecektir. 'Ümmetin sessizliğini sana şikayet ediyorum' diyen aziz şehidimizin dilekçesine yenileri eklenmeden mazlumlar için en gür sedamızla ses verelim."Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

İngiltere Özgürlük Protesto Sivil Toplum Uluslararası 

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