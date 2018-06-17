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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Mısır'da yaşayan Türk seçmenler sandık başında - KAHİRE

Mısır'da yaşayan Türk seçmenler sandık başında - KAHİRE



: - Oy kullanmaya gelenlerden detaylar - Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı M. Kemalattin Eruygur'un oy kullanması - Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı M. Kemalattin Eruygur ile röportaj - Oy kullananlardan detaylarMısır'da yaşayan Türk seçmenler sandık başındaKAHİRE (AA) - Mısır’da yaşayan Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.
AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı M. Kemalattin Eruygur, vatandaşların başkentte Kahire Büyükelçiliği konsolosluk binasında, İskenderiye’de ise Başkonsolosluk binasında oy kullandıklarını belirtti.
Eruygur, oy verme işlemlerinin yalnız bir gün olduğunu ifade etti.
Kahire 'deki konsolosluk binası önünde, sabah saatlerinden itibaren toplanan onlarca seçmen dörder veya beşerli gruplar halinde oy kullanmak üzere içeri alındı.Konsolosluk yetkilileri, bayram tatili nedeniyle Mısır’da yaşayan Türklerin önemli bir bölümünün Türkiye’ye giderken havalimanında oy kullandıklarını bu sebeple kayıtlı seçmenlerin ancak yarısının Mısır’da sandık başına gideceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Mısır’da bin 194’ü başkent Kahire , 292’si İskenderiye’de olmak üzere bin 486 Türk seçmen bulunuyor.Mısır’daki seçimlerde ayrıca AK Parti ve CHP’den parti temsilcilerinin oy verme işlemini yakından takip ettikleri kaydedildi.

İskenderiye Bayram Tatili Muhabir Başkent 

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