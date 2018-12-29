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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mısır'da turist otobüsüne saldırı: 2 ölü - KAHİRE Video

Mısır'da turist otobüsüne saldırı: 2 ölü - KAHİRE Video

- Turist otobüsünün saldırıya uğradığı olay yerinden görüntüler - Trafiğe kapatılan yolda biriken araçlar - Güvenlik görevlilerinin otobüs etrafındaki incelemeleriMısır'da turist otobüsüne saldırı: 2 ölü - Mısır'ın başkenti Kahire 'nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan bombalı saldırıda 2 Vietnamlı turist hayatını kaybettiKAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire ’nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti.Açıklamada, bombanın patlatılması sonucu 2 turistin hayatını kaybettiği, 10'u Vietnamlı 2'si Mısırlı 12 kişinin yaralandığı belirtildi.Mısır güvenlik güçleri, yılbaşı kutlamaları kapsamında ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri almış ve bütün kiliselerin önündeki yolları trafiğe kapatmıştı.

Güvenlik Güçleri Yılbaşı Bombalı Saldırı Yazılı Açıklama Piramitler 

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