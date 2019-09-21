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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Mısır'da Sisi Karşıtı Protestolar Sürüyor - Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

- Mısır'da Sisi Karşıtı Protestolar Sürüyor - Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

protesto detaylar

İskenderiye Sosyal Medya Protesto Yolsuzluk Göz Yaşartıcı Gaz 

-gözaltına alınma detay

( KAHİRE ) - Mısır'da Sisi karşıtı protestolar sürüyor- Onlarca kişi gözaltına alındı KAHİRE

- Mısır'ın çeşitli bölgelerinde gece boyunca süren Sisi karşıtı protestolarda onlarca kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'de dün akşam başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Binlerce kişi Mısır'ın Kahire, İskenderiye, Süveyş, Menya, Beni Süveyf, El Mahalla, Kafr El-Zayat, Mansoura, El Şarkiye, Marsa Matruh ve Dmyat kentlerinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı protesto gösterileri düzenledi.
Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi’nin posterlerini ateşe verdi. Polis ile protestocular arasında birçok kentte arbede yaşandı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale ederek, onlarca göstericiyi gözaltına aldı. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "yeter Sisi" hashtag'i altında toplanan Mısırlılar, 'meydanlara tekrar döneceğiz' mesajı vermişti.
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