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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- MISIR’DA KİLİSEDE BÜYÜK YANGIN

- MISIR’DA KİLİSEDE BÜYÜK YANGIN

Mısır'da kilisede dev yangın çıktı

( KAHİRE ) - Mısır’da kilisede büyük yangın KAHİRE

Başkent 


- Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı. Mısır başkenti Kahire’nin Hadaeq Al Qubbah ilçesinde bulunan Anba Paula kilisesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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