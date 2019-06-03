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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Mısır’da Dünyanın En Uzun İftar Sofrası Kuruldu

- Mısır’da Dünyanın En Uzun İftar Sofrası Kuruldu

iftar masası detayları

( KAHİRE ) - Mısır’da dünyanın en uzun iftar sofrası kuruldu KAHİRE

Uzunlu İftar Sofrası Dünya Rekoru Bakanlık Başkent 


- Mısır’da 3 bin 189 metre uzunluğunda 7 bin kişilik dünyanın en uzun iftar sofrası kuruldu. Mısır’da Kahire'nin doğusuna inşa edilen yeni yönetim başkentinde 3 bin 189 metre uzunluğunda 7 bin kişilik dünyanın en uzun iftar masası kuruldu. İftar masasının 714 kilometrekarelik alana inşa edilen yeni başkentin tanıtımı için kurulduğu belirtildi. Kahire’nin 45 kilometre doğusunda 2015 yılında inşasına başlatılan yeni başkent 29 bakanlık ile birçok devlet kurumuna, 20 yerleşim bölgesine ve yaklaşık 5.5 milyon kişiye ev sahipliği yapacak. Bir önceki dünya rekoru ise 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Acman Emirliği'nde 2 bin 983 metre uzunluğundaki iftar sofrasıyla kırılmıştı.
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