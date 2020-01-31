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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Mısır’da 3 bin yıllık mezarlar bulundu

- Mısır’da 3 bin yıllık mezarlar bulundu

bulunan lahitler

Rahip Lahit Hiyeroglif Başkent Tanrı 

-detay

( KAHİRE ) KAHİRE

- Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu belirtilen 3 bin yıllık 16 adet mezarlıkta 20 lahit ve çok sayıda eser bulundu. Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Mısır’ın başkenti Kahire’de 16 adet mezarlıkta 20 adet lahitin çıkarıldığını belirtti.
3 bin yıllık lahitlerin üzerinde hiyeroglif şekiller bulunuyor. Lahitlerin birinde gök tanrısı olarak bilinen Horus’a ait hiyerogrif bulunduğu aktarıldı.
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