Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçları açıklandı - KAHİRE
: - Mısır Milli Seçim Kurulundan detaylar - Mısır Milli Seçim Kurulu İbrahim Laşin'in açıklamasıKAHİRE (AA) - Muhtemel adayların seçimler öncesinde bir şekilde bertaraf edildiği, muhaliflerin ise boykot ettiği Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçları açıklandı.Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından bugün düzenlenen ve devlet televizyonundan yayınlanan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdufettah es - Sisi'nin oyların yüzde 97,08'ini alarak ikinci dönem için girdiği seçimi kazandığı duyuruldu.Sisi'nin rakibi Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın ise oyların yüzde 2,92'sini aldığı kaydedildi. Sisi'nin 21 milyon 835 bin 387, Musa'nın ise 656 bin 534 oy aldığı belirtildi.MSK Başkanı İbrahim Laşin, 24 milyon 254 bin 152 seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, katılım oranının yüzde 41,5 olduğunu belirtti. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı yüzde 47, Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yüzde 52 olarak açıklanmıştı.