Mısır Beşiktaş’taki konsoloslukta Mursi için gıyabi cenaze namazı Video

-basın açıklaması

-müslüman kardeşler temsilcisinin konuşması

-cenaze namazından görnütü

-kalabalıktan görnütü

-pankartlar görüntü

-dua yapılırken görüntü



( İSTANBUL )-İstanbul’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı İSTANBUL



- İstanbul’da faaliyet gösteren bir kısım sivil toplum kuruluşu (STK), mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Mısır konsolosluğu önünde gıyabi cenaze namazı kıldı. Çeşitli STK’nın çağrısıyla Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Mısır’da mahkeme salonunda vefat eden Mısır’ın demokratik seçimlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, Mısır İstanbul Beşiktaş’taki Konsolosluk binası önünde toplandı. Yatsı namazının ardından STK temsilcileri Beşiktaş Bebek’te bulunan Mısır Konsolosluğu binası önünde toplandı. Toplanan kalabalık darbeyle Mısır’ın başına gelen Abdulfettah es-Sisi’yi kınayarak, hayatını kaybeden Mursi için dua etti. Mursi fotoğrafları ve "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, mevcut hükümet aleyhinde Türkçe ve Arapça slogan atarak, Mursi'nin ölümünden darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi sorumlu olduğunu savundu. Daha sonra bir basın açıklamasını grup adına Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Başkanı Yunus Genç, okudu. Genç, “Mahkeme salonunda çağlara, firavunlara, siyonizme meydan okuyarak, şehadete yürümüştür. Bilindiği üzere 25 Ocak 2011’de 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimi son bulmuştu. Haziran ayında yapılan seçimleri de Müslüman Hareketi kazanmıştı. Bu seçimlerin ardından Haziran 2012’de Muhammed Mursi de, Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı seçilmişti. Mısır’ın kendi kontrollerinden çıkmasını istemeyen küresel sistem, ülkenin kargaşa ortamına girmesine zemin hazırladı. Sokak gösterilerinin devamında 3 Temmuz 2013’te Mısır’da silahlı kuvvetler hukuk dışı, kanlı bir darbeyle yönetime el koydu. İlginçtir ki, sürekli demokrasi, insan hakları ve özgürlük diyen Batı, Mısır’da yapılan darbeyi ve bir gün sonra da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin tutuklanmasına sesiz kalmıştı. Darbe yönetimi altında geçen 6 yılda yüzlerce idam, binlerce ölüm, onbinlerce yaralanmaya, 30 bine yakın tutuklanmaya sözde insan hakları savunucusu Batı’yı rahatsız etmemiştir” diye konuştu.

Daha sonra Arapça bir konuşma yapan Müslüman Kardeşler Türkiye Temsilcisi Mithat Al-İttihat, Sisi’nin katil, zalim olduğunu söyleyerek, seçilmiş Cumhurbaşkanının katilinin Sisi olduğunu söyledi.



Basın açıklamasının ardından toplanan yüzlerce kişinin saf tutarak kıldığı gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, önderliğinde, vefat eden Mursi için dua edildi. Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için konsolosluk çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kalabalık duanın ardından sessizce dağıldı.

