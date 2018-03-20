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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Apartmandan görüntü
-Cenaze aracından görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de bir arkadaşının evine misafirliğe giden Akın Şahin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin’in cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olay, saat 21:00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Yaşarbey sokakta meydana geldi. İddiaya göre Akın Şahin, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda arkadaşının yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akın Şahin burada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemelerde bulunarak delil çalışması yaptı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasından ardından Akın Şahin'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Şahin’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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