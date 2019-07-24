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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Misafirlerini ağırladıkları sırada evlerinin çatısı yandı İzle

Misafirlerini ağırladıkları sırada evlerinin çatısı yandı İzle

-Yangın (cep görüntülü)

İsaf Yangına Müdahale Trol 

--Detaylar
--Röpler

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta Eraslan ailesinin evlerinde misafirlerini ağırladıkları sırada çatılarında çıkan yangın büyük panik yaşamalarına neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 10.00 sularında 4 Eylül Mahallesi 6. Sokakta meydana geldi. Eraslan ailesinin evde misafirlerini ağırladığı sırada evlerinin çatısından dumanlar yükseldi. Evdekiler ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine çağrılan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangını fark eden İsmail Karaca, sabah uyanıp balkona çıktığında yangını fark ettiğini belirterek, “ Baktım ki çatıdan duman çıkıyor. Çatı yanıyor dedim hemen telefonu itfaiyeyi arasın diye gelinime verdim, aşağı indim. Bende doğru buraya koştum. Çok şükür kimsede bir şey yok. “dedi (OE-
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