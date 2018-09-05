Mirziyoyev-Sisi görüşmesi - TAŞKENT

- Mirziyoyev - Sisi görüşmesi - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es - Sisi'nin konuşmasıMirziyoyev - Sisi görüşmesi - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es - Sisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldiTAŞKENT (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es - Sisi resmi ziyaret kapsamında geldiği Taşkent 'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.Sisi ve Mirziyoyev, baş başa yaptıkları görüşmenin ardından genişletilmiş heyetlerarası görüşmelere katıldı. Görüşmelerin ardından Sisi ve Mirziyoyev, iki ülke arasında gençlik, eğitim, spor, yatırım, vergi, tarım, turizm, arkeoloji, kültür ve müze alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar ile iki ülke adalet ve dışişleri bakanlıkları arasında iş birliğini öngören mutabakatı imzaladı.İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mirziyoyev, imzalanan anlaşmaların Özbekistan ile Mısır arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye çıkaracağını belirtti. Tarafların ticari - ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak komisyon ile Özbek - Mısır İş Konseyi oluşturulması konusunda mutabık kaldığını kaydeden Mirziyoyev, iki ülkenin Afganistan meselesindeki çabalarının birleştirilmesi ve buna ilişkin iki ülke arasında siyasi istişarelerin yapılması konusunda da anlaştıklarını dile getirdi.Sisi de, imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, söz konusu anlaşmaların iki ülke ve halklarının birbirine yakınlaşmasına yönelik çabalarının sonucu olduğunu ve yakın gelecekte kendi sonuçlarını vermeye başlayacağını vurguladı.Görüşmelerde siyasi ilişkilerin yeni düzeye çıkarılması, güvenlik ve savunma alanlarında da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Sisi, bu ziyaretin iki ülke arasında yapılacak karşılıklı ziyaretlerin bir başlangıcı olduğunu belirtti.