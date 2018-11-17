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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Miras yüzünden kardeşini öldüren cinayet zanlısı 7 ay sonra yakalandı İzle

Miras yüzünden kardeşini öldüren cinayet zanlısı 7 ay sonra yakalandı İzle

Operasyondan görüntüler

Tahkikat İpekyolu Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlı
-Zanlının asayiş şube müdürlüğünden çıkarılması

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde miras meselesi yüzünden 7 ay önce kardeşini öldüren zanlı, polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “4 Nisan 2018 tarihinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde maktul A.K. isimli şahsın ateşli silah (uzun namlulu) ile öldürülmesi olayında, olayın firari şüphelisi B.K. ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce; olayın firari şüphelisi olan B.K.’nin yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Yaptıkları sokak ve kamera çalışmasında firari şüphelinin ilimiz İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi’nde bulunan bir ikamette olduğunun tespit edilmesi üzerine; 16 Kasım 2018 günü görevlilerimizce yapılan operasyonda B.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K. “Maktul A.K.’in öz kardeşi olduğu ve miras meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu uzun namlu silah kullanmak suretiyle öldürdüğünü ve olay sonrası firar ettiğini” beyan etti. Gözaltına alınan B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca “Kasten Adam Öldürme” suçundan tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi
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