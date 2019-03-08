Miras yüzünden 4 kişi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt'ta miras yüzünden 3 farklı adreste 2'si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliye sevk edildi. İstanbul'da bir süre önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, Çarşamba günü akşam miras yüzünden 3 farkı adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Gürkan,emniyette biten işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla bugün adliyeye sevk edildi.

