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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Miras yüzünden 4 kişi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Miras yüzünden 4 kişi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlının çıkışı

Zırhlı Araç Akalan Çelik Yelek 

-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta miras yüzünden 3 farklı adreste 2'si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliye sevk edildi. İstanbul'da bir süre önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, Çarşamba günü akşam miras yüzünden 3 farkı adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Gürkan,emniyette biten işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla bugün adliyeye sevk edildi.
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