Miniklerin pazarında renkli görüntüler İzle



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde ‘Beslenme Dostu Okul Programı, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası ile Değerler Eğitimi' kapsamında okul pazarı etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin pazarcı ve pazar alışverişi yapan vatandaş rollerini üstlendiği etkinliğin geliri ise kitap alınmak üzere kumbaralara girdi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve ailelerin katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte protokol üyeleri ve davetliler Perşembe pazarı alışverişlerini, Zübeyde Hanım Anaokulundaki minik pazarcıların tezgahlarında yer alan ürünlerden karşılamayı tercih etti. Öğretmenlerinin yanı sıra annelerinin de destek verdiği pazar etkinliğinde minik öğrenciler bölgenin doğal ürünleri olan zeytin, incir, kestane, zeytinyağı, portakal, marul, ıspanak, pırasa, yumurta, simit, domates, soğan, patates, muz, patlıcan, kabak, kereviz ve yerel ürünler minik öğrencilerin çabaları ile satılarak paraları kitaba dönüştürülmek üzere kumbaraya konuldu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Okul Müdürü Hicran Toprakçı, “Beslenme Dostu Okul Programı, Tutum Yatırım ve Türk Malları haftası ile Değerler Eğitimi etkinlikleri kapsamında okulumuzda 4.’sünü gerçekleştirdiğimiz 'Geleneksel Perşembe Pazarı' etkinliğimiz bir kez daha çocuklarımızın desteğiyle yapılıyor. Okulumuzda eğitim öğretim etkinliklerini planlarken öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak ve eğlenerek oyunlar yoluyla öğrenmelerini önemsiyoruz. Öğrenmenin en hızlı olduğu okul öncesi dönemi daha nitelikli hale getirmeye çalıştığımız okulumuzda öğrenme ortamlarımızı ve tekniklerimizi her geçen gün iyileştiriyor ve zenginleştiriyoruz. Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler yoluyla öğrencilerimizin daha dinamik bir süreç geçirmelerini, okula severek gelmelerini sağlıyoruz. Yine öğrencilerimizin farklı deneyimler edinmesini, sorumluluk almasını, problem çözme becerisi ve kendini ifade edebilme becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz. Yaptığımız bu etkinliklerle ayrıca paylaşma, dayanışma, işbirliği ve empati yapabilme becerisi kazandırıyoruz. Milli ve manevi değerlerimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkabilen duyarlı ve bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüketen değil üreten bireyler olmalarını istiyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için yaş gruplarına uygun dikkatlerini çeken ve uygulamalı etkinlikler yaparak eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu etkinliklerimizden sadece bir tanesi de şu an gerçekleştirdiğimiz geleneksel pazar etkinliğimiz. Öğrencilerimiz bu etkinlik yoluyla meslekleri tanıyor, empati kuruyor, alışveriş kültürünü öğreniyor. Finansal okuryazarlık becerilerini kazanıyor. Sorumluluk alıyor ve sorumluluğunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor, kendini ifade edebilme becerisi ve özgüven kazanıyor. Kültürümüzü, örf ve adetlerimizi öğreniyor ve bunlar gibi daha birçok kazanım elde ediyor ama bunları eğlenerek öğreniyor. Edindikleri bu kazanımların yanı sıra öğrencilerimiz emek vererek kazandıkları gelir ile 4 yıldır okulumuzda sürdürülen ‘Kitaplar Uyanıyor’ projesi için kitap alarak kitap okuma alışkanlıklarını pekiştiriyor” dedi.

Açılışın ardından pazarı gezen ve öğrencilerden alışveriş yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Duygularımı anlatmakta kelimeler bulamıyorum. Özellikle okul öncesi öğrencilerimizin, pazar ortamını canlandırmaları beni çok mutlu etti. Bu yaştaki çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Bu pazar ortamını sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaya yönelik bir etkinlik olarak görüyorum. Pazarlar bizim kültürümüzde de çok önemli. O beldedeki herkesin haftanın belli bir günü pazar sebebiyle buluşmaları bir araya gelmeleri, kültür alışverişinde bulunmaları çok önemli. Çocuklarımıza bu kültürü aşılama, öğretme açısından güzel bir uygulama ve güzel bir etkinlik yapmışlar. Okul yöneticilerimize öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

(AS-İK)

