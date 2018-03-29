Minikleri ağlatan yarışma

-- Kaybeden ağlayanlar

-- Yaralanan detay

-- Beden eğitimi öğretmeni röp



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Edremit’te ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ turnuvası büyük heyecan içinde geçiyor. Yarışmalarda kaybeden öğrencilerin üzüntüleri, kazananların ise sevinçleri dikkati çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı ile eski çocuk oyunlarının unutulmaması için düzenlenen yarışmalar büyük ilgi görüyor. Ferit İdacı Sentetik Saha’da oynanan, ‘Kaleli Yakantop’, ‘Yağ Satarım, Bal Satarım’, ‘Mendil Kapmaca’ ve ‘Sek Sek’ gibi oyunlardaki yarışmalar, öğrencilerin kıran kırana büyük mücadelesi içinde geçiyor. Velilerinde izlediği ve çocuklarına moral verdiği yarışmaların hakemliğini yapan 75. Yıl Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Karataş, “Bakanlığımız çok önemli bir projeye imza attı. Çocuklarımız eski oyunlarımızı unutmuyor. Kimi zaman seviniyor, kimi zaman ise üzülüyor. Burada hem kazanmayı hem de kaybetmeyi öğreniyorlar. Çocuklarımız devamlı bilgisayar oynamaktan kurtarıldı. Dereceye giren okulumuz ilde düzenlenecek yarışmalarda ilçemizi temsil edecek” diye konuştu.

(BT-MŞ)

