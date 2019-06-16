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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Miniklerden anne ve babaları duygulandıran babalar günü sürprizi

Miniklerden anne ve babaları duygulandıran babalar günü sürprizi

Tokat'ta ana okulu öğrencilerinin babalarına sürpriz parçalarını seslendirmesi

Babalar Günü Öğretmen Mezuniyet Mezuniyet Töreni Öğrenciler 

-Çocuklarını cep telefonları ile görüntüleyen babalar
-Babalar ve çocukları ile röp
-Anaokulu öğretmeni Hümeyra Yardım, röp.

( TOKAT ) TOKAT

Tokat’ta minik öğrenciler babalar günü için özel hazırladıkları parçayı mezuniyet töreninde seslendirerek sürpriz yaptı. Öğretmen Rukiye Sarıer, Bumin Anaokulu öğrencileri okullarında düzenlenen mini programda kep attı. Törende babalarına sürpriz yapan öğrenciler ‘Baba Bi' Bak Bana’ şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

Çocuklarını izleyen babalar kadar anneler de duygusal anlar yaşadı. Anasınıfı öğretmeni Hümeyra Yardım, babalar gününe özel olarak öğrencileri ile birlikte sürpriz yaptıklarını ifade ederek, “Öğrencilerle ‘Baba Bi’ bak bana’ şarkısını hazırladık. Babaları mezuniyet töreni için çağırdığımızda şarkımızı da söyledik. Babalar hem çocuklarının mezuniyetini gördüler hem de babalar gününü kutladılar. Küçük bir anı olsun istedik” diye konuştu.
İlk defa böyle bir sürprizle karşılaştığını belirten Fırat Nilüfer ise çok güzel bir duygu yaşadığını belirterek, “Şunu bir kez daha anladım ki evlat bu dünyada bir insanın sahip olabileceği en büyük hazine. Onu tekrar gördüm umarım herkes bu duyguyu yaşar” dedi.
Hüdayi Bıçakcı ile Hüsnü İsprili de babalar gününde farklı bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Çok geç anne ve baba oldukları için duygusal anlar yaşadığı ifade eden Süyehla Yüksekkaya, herkesin bu duyguyu tatmasını temenni etti.
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