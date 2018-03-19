Miniklerden Afrin komutanına telefon bağlantısı

-Öğrenci ve okul müdürü ile röportaj

-Telefon bağlantısından görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü kapsamında İzmir Buca'da bulunan Mimar Kemalettin İlkokulu’nda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan bir komutana da telefonla bağlanıldı. İzmir Buca'da bulunan Mimar Kemalettin İlkokulu’nda, 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin bir bölümünde, öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan bir komutana telefonla bağlandı. Komutan, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere selam yollarken, öğrenciler adına komutanla konuşan okul müdürü Doğan Bektaş da, "Hepimiz vatan topraklarına, ailenize kavuşmanız için dua ediyoruz. Şanlı bayrağımızı her yerde dalgalandırdığınız için sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Öğrenciler, komutana olan sevgilerini alkış ve ıslıklarla gösterdi. "Arkanızdan binlerce Mehmetçik geliyor" 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle okullarında etkinlik yaptıklarını belirten okul müdürü Doğan Bektaş, “Bizim için çok önemli günler yaşıyoruz. Çünkü dün nihayet Afrin’e Türk bayrağı dikildi. Mehmetçik’imizle gurur duyuyoruz. Bizler de bugün ‘vatan sana kanım feda’ diyerek kan verme kampanyası başlattık. Bütün veli ve öğretmenlerimiz kan bağışında bulunuyor. Ayrıca Çanakkale ile Afrin şehitleri için okul bahçesine birere zeytin fidanı dikiyoruz. Teröristlere karşı cansiperane bir şekilde görev yapan Mehmetçik’imize selam, saygı ve dualarımızı gönderiyoruz. Askerlerimiz şunu bilin; arkanızdan binlerce Mehmetçik geliyor. Yalnız değilsiniz, sizi seviyoruz" diye konuştu.

Şehitler için zeytin fidanı Okulda, “Vatan Sana Kanım Feda” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlenirken, öğrenci ve veliler kan bağışında bulundu. Okulda ayrıca, Çanakkale kahramanları hatırasına üzüm hoşafı ikram edildi. Öğrencilerin şiir, kompozisyon, marşlar okumasının ardından Çanakkale Zaferi'ni anlatan oratoryo yapıldı. Etkinlik, Çanakkale Zaferi ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler adına okul bahçesine 50 zeytin fidanı dikilmesi ile son buldu.

