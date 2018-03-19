Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Miniklerden Afrin komutanına telefon bağlantısı

Miniklerden Afrin komutanına telefon bağlantısı

Öğrencilerin gösterileri, hoşaf dağıtımı, fidan dikimi ve kan bağışı

Öğretmenler Okul Müdürü Öğrenciler Okul Bahçesi Kan Bağışı 

-Öğrenci ve okul müdürü ile röportaj
-Telefon bağlantısından görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü kapsamında İzmir Buca'da bulunan Mimar Kemalettin İlkokulu’nda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan bir komutana da telefonla bağlanıldı. İzmir Buca'da bulunan Mimar Kemalettin İlkokulu’nda, 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
Etkinliğin bir bölümünde, öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan bir komutana telefonla bağlandı. Komutan, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere selam yollarken, öğrenciler adına komutanla konuşan okul müdürü Doğan Bektaş da, "Hepimiz vatan topraklarına, ailenize kavuşmanız için dua ediyoruz. Şanlı bayrağımızı her yerde dalgalandırdığınız için sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.
Öğrenciler, komutana olan sevgilerini alkış ve ıslıklarla gösterdi. "Arkanızdan binlerce Mehmetçik geliyor" 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle okullarında etkinlik yaptıklarını belirten okul müdürü Doğan Bektaş, “Bizim için çok önemli günler yaşıyoruz. Çünkü dün nihayet Afrin’e Türk bayrağı dikildi. Mehmetçik’imizle gurur duyuyoruz. Bizler de bugün ‘vatan sana kanım feda’ diyerek kan verme kampanyası başlattık. Bütün veli ve öğretmenlerimiz kan bağışında bulunuyor. Ayrıca Çanakkale ile Afrin şehitleri için okul bahçesine birere zeytin fidanı dikiyoruz. Teröristlere karşı cansiperane bir şekilde görev yapan Mehmetçik’imize selam, saygı ve dualarımızı gönderiyoruz. Askerlerimiz şunu bilin; arkanızdan binlerce Mehmetçik geliyor. Yalnız değilsiniz, sizi seviyoruz" diye konuştu.
Şehitler için zeytin fidanı Okulda, “Vatan Sana Kanım Feda” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlenirken, öğrenci ve veliler kan bağışında bulundu. Okulda ayrıca, Çanakkale kahramanları hatırasına üzüm hoşafı ikram edildi. Öğrencilerin şiir, kompozisyon, marşlar okumasının ardından Çanakkale Zaferi'ni anlatan oratoryo yapıldı. Etkinlik, Çanakkale Zaferi ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler adına okul bahçesine 50 zeytin fidanı dikilmesi ile son buldu.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı