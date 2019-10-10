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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minikler sokak hayvanları için kermes düzenledi - AMASYA

Minikler sokak hayvanları için kermes düzenledi - AMASYA

- Sokak hayvanları için kermes - Öğrencilerin aldıkları mamalarla anaokulunun önünde durmaları - Çocukların barınağa gelmesi - Barınağın gezilmesi - Çocukların hayvanları beslemesi - Öğretmenlerden İmren Öztürk'ün açıklamaları - Anaokulu öğrencilerinden Betül Gök'ün açıklamalarıMinikler sokak hayvanları için kermes düzenledi - Amasya 'da anaokulu öğrencileri kermes düzenleyerek temin ettikleri mamaların bir bölümünü sokak hayvanlarının beslenme noktalarına bıraktı, bir bölümüyle de barınaktaki hayvanları beslediAMASYA (AA) - Amasya 'da anaokulu öğrencileri sokak hayvanları için düzenledikleri kesmesten elde ettikleri gelirle mama alarak, sokakta ve barınakta yaşayan hayvanları besledi.Sevgi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri sokakta rastladıkları hayvanların yeterli beslenmediğini görünce hayvanlara gıda temin edilmesi için yardım toplamaya karar verdi.Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, bazı öğrencilerin evlerinden getirdikleri pasta ve börek gibi yiyecekler satılarak 500 lira gelir elde edildi.Toplanan paralarla sokak hayvanları için 100 kilogram mama alındı.Öğrenciler, mamaların biri bölümünü öğretmenleri ile birlikte sokak hayvanlarının beslenme noktalarına bıraktı, bir bölümüyle ise barınaktaki hayvanları besledi.Öğretmenlerden İmren Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara hayvan sevgisini aşılayıp merhamet duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocuklara sevginin her türlüsünü, hayvan, doğa ve insan sevgisi aşılamak istediklerini dile getiren Öztürk, "Çocuklarım projenin her aşamasında projeye dahil oldular, aktif katıldılar ve böyle bir şeyi yapıyor olmak onları çok mutlu etti. Mutlulukları görülmeye değerdi. Bugün de buradayız ve aldığımız yemleri hayvanlarımıza getirdik. Çok mutlular hayvanlarla beraber oldukları için, onları besleyecekleri için." dedi.
Anaokulu öğrencilerinden Betül Gök de "Köpeklere yem vermeye geldik. Köpekleri korumamız gerek, onları sevmemiz gerek. Sonra da onlara yem vermemiz gerek." diye konuştu.

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