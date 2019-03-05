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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Minikler sloganlarıyla farkındalık oluşturdu

Minikler sloganlarıyla farkındalık oluşturdu

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Alışkanlık Bağımlılık Öğretmenler Farkındalık Öğrenciler 

-Röportajlar

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

- Kütahya’da minikler, Yeşilay’a ve bağımlılıklara karşı farkındalık için yürüyüş gerçekleştirdiler. Ellerinde ‘Bağımlılığa Dur De’ yazılı dövizlerle yürüyen öğrencilerin bu hareketini çevredeki vatandaşlar büyük beğeni ile karşıladılar. Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi tarafından 1-7 Mart ‘Yeşilay Haftası’ kapsamında Abdurrahman Paşa İlkokulu öğrencileri ile birlikte farkındalık etkinliği düzenlediler. Minik öğrenciler ellerinde ‘Bağımlılığa Dur De’ yazılı dövizler ile Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanında yürüdüler. Etkinliğe öğrenci, veli ve öğretmenlerin olduğu 360 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinliğe çevredeki vatandaşlar büyük beğeni ile karşıladılar. Etkinlikler ile amaçlarının bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak olduğundan bahseden Okul Müdürü Ali Sezgin “1-7 mart Yeşilay Haftası kapsamında Abdurrahman Paşa ilkokulu olarak hem okulumuzda hemde Cumhuriyet Caddesinde farkındalık etkinlikleri yaptık. Bu etkinliklerimize bugün Yeşilay Kütahya şubesi ile birlikte gerçekleştirdik. Okul olarak etkinliğimize öğrencilerimiz, velilerimiz ve personelimiz olmak üzere 360 katılımcı ile gerçeleştirdik. Bizim burda ki ana amacımızda hafta kapsamında Yeşilay’ın ısrarla üstünde durduğu konulardır. Yani sigara ve tütüm bağımlılığı, alkol , madde ve teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların üzerinde durulması amacı ile, toplumun bireylerine, ailelere gerekli bilgi ve eğitimler yaparak bu etkinliğimizi gerçekleştirdik.” diye konuştu.
Yeşilay Şube Başkanı Nuri Çetin ise; “Hafta kapsamında dolu dolu bir program yapıyoruz. Bugün Abdurrahman Paşa İlkokulu ile birlikte Yeşilay’ın 99’ncu kuruluş yıl dönümünde minikler ile birlikte minikler ile farkındalık etkinliği düzenledik. Amacımız geleceğimiz olan minikleri bu bağımlılıklara karşı bilinçlendirmek. Yeşilay cemiyeti olarak bu tür etkinliklerimiz devam edecek.” dedi.

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