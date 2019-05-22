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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minikler Ramazan davulcusu oldu

Minikler Ramazan davulcusu oldu

Tokat'ta mahallede Ramazan davulu çalan minikler

Öğretmenler Farkındalık Öğretmen Meyra Öğrenciler 

-Miniklerin kapı kapı gezerek mani okuması
-Öğrencilere şeker ikramı
-Öğrencilerle röp
-Mahalle sakinleri ile röp
-Anasınıfı öğretmeni Hümeyra Yardım röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta, Ramazan davulcusu olan minikler mahallede kapı kapı gezerek maniler söyledi.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulunun 6 yaşındaki minik öğrencileri başlarına fes takarak ellerinde davullarla mahalleyi gezdi. Okulun hemen yan tarafındaki Geyraz Mahallesini öğretmenleri eşliğinde gezen minikler davul çalarak maniler okudu. Şirinlikleri ile mahalle halkının gönlünü kazanan öğrenciler okudukları manilerle dinleyenleri gülümsetti. Mahalle sakinleri ise öğrencilere şeker ikram etti. Anasınıfı Öğretmeni Hümeyra Yardım, öğrencilere Ramazan kültürünü aşılamak için etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Öğrencilerimize bir hafta öncesinde maniler verdim. Ailelerine ezberletmelerini rica ettim. Ailelerde ezberlettiler. Ramazan ayında farkındalık oluşturma istedim. 6 yaş çocukları oldukları için henüz oruç, ramazan kavramını tam olarak bilemiyorlar. Bu şekilde hafızalarında Ramazan kalsın, öğrensinler istedim” diye konuştu.
Ramazan ayında geceleri sahur vakti sokak aralarında gezerek insanları davul sesi ile uyandıran Ramazan davulcuları gibi mahalle aralarında dolaşan minik davulcular ise farklı bir etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi. (Nİ-GF-
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