Minikler, 'Kuaförüm Okulda' projesi ile sevindi

-Kuaförler Esin Akçaalan ve Sefa Kayacı ile röp.

-Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Serpil Kara, Samet Zengin ve Rehber personeli Elif Alazoğlu ile röp.

-Hatıra fotoğrafı çektirmeleri



( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, özel eğitimli çocuklar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kuaförüm Okulda' projesi faaliyete geçirildi. Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bayan kuaförü olan Esin Akçaalan ortaklığında özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik, 6 ay sürecek çalışmada hiçbir ücret almadan öğrencilerin saçları ile ilgilenerek bakımlarını yapmakla planlanan ‘Kuaförüm Okulda' adlı projeye start verildi.

Projenin ilk ayağı Çaycuma 75.Yıl İlköğretim Okulunda gerçekleşti. Bayan kuaförü Esin Akçaalan ile erkek kuaförü Sefa Kayacı ortaklığında yapılan özel eğitimli çocuklara saç kesimi, bakımı yapıldı. İlçede kız ve erkek toplam 210 özel eğitim öğrencisine eğitim verecek olan Esin Akçaalan, “Ben tamamıyla gönüllü olarak bu işi yapıyorum. Çocuklarımızı mutlu edebiliyorsak, onların yüzünde gülümseme oluşturabildiysek ne mutlu bize. Çocukların saçlarını kestik, örgülerini yaptık, şekillendirdik. Erkek çocuklarımızın saçlarını Sefa Bey kesti. Onlar mutlu oldukça bizde çok mutlu olduk. Buradan öğretmenlerimize de yardımları için teşekkür ederim. Bu Zonguldak’ta bir ilk. Umarım böyle projeler il ve ilçelerde, her yerde yaygın olur. Ama inanıyorum ki diğer il ve ilçelerde gönüllü arkadaşlarımız olacaktır” diye konuştu.

Erkek kuaförü Sefa Kayacı ise “Çocukları traş etmek zor. Hareketli ve heyecanlı olmalarından dolayı bizde ister istemez zorlanıyoruz. Ama çocukların mutluluğu bizim için daha önemli . Yaptığımız işten bu yüzden memnunum” dedi.

“Zihinsel bireyleri hiç unutmamak daha da farkındalığını arttırmak ümidiyle diyoruz” Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Serpil Kara, Samet Zengin ve Rehber personeli Elif Alazoğlu duygularını şu şekilde dile getirdi; “Daha önce böyle bir proje ile karşılaşmamıştık. İlk defa gerçekleşiyor ve projenin ilkokulu biz olduk. Bugün öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Birkaç gün önce kuaförlerimizin geleceği haberlerini almış olmalarına rağmen çok heyecanlıydılar. Zihinsel bireyleri hiç unutmamak daha da farklılığını arttırmak ümidiyle diyoruz diyerek çocuklarımıza bu güzel proje ile gelindi ve bu bizi de çok mutlu etti. Onlarla beraber farklı ve bir o kadar da güzel etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Özellikle kız öğrencilerimiz saçları değişince mutlu oldular. Zaten ifadeleri yüzlerinden okunuyordu. Bu projenin en önemli etkisi herkesin, hepimizin mutlu olası. Projede emeği geçen Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz, Esin Kuaförümüz, okul müdürümüze teşekkür ediyorum” diyerek toplu fotoğraf çekimi ile kurs sona erdi.

