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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Minikler ihtiyaç sahibi yaşıtlarına kıyafet ve oyuncak bağışladı Haberi

Minikler ihtiyaç sahibi yaşıtlarına kıyafet ve oyuncak bağışladı Haberi

Çocukların tanıtım filmini izlemesinden farklı açılarda görüntü

İlkay Kısa Film Tanıtım Filmi Öğrenciler Hayırseverler 

-Çocuklara Sevgi Eli'nin anlatılmasından görüntü
-Sevgi Eline bağış yaptıkları andan görüntü
-Sevgi Eli mağazasını gezmelerinden görüntü

( DENİZLİ )- Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli’ne minikler gönüllü oldu- Anaokulu öğrencileri ‘Sevgi Eli’ gönüllüsü oldu DENİZLİ

- Denizli’de Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri "Sevgi Eli Kumbarası"nda topladıkları kıyafetleri ve oyuncakları ihtiyaç sahipleri yaşıtlarına bağışladı. Denizli’de ihtiyaç sahipleri için hayırseverler arasında köprü görevini yürütmek için uzun yıllar önce kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Yenişehir Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Anaokulunun 3 ve 5 yaş grubu öğrencileri Muratdede Mahallesinde bulunan Sevgi Eli mağazasını ziyaret etti. Yenişehir Anaokulu Müdürü İlkay Şahin Çağırıcı ile beraber sevgi elini gezen öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız eşlik etti. Miniklere Sevgi Eli’nin faaliyetlerinin anlatıldığı kısa filmi izleyen öğrencilere burada yapılan çalışmalar anlatıldı. Etkinlik ile miniklere dayanışma, yardımlaşma, işbirliği, paylaşma gibi değerler eğitimi verildi.
Yenişehir Anaokulu öğrencileri okullarında bulunan Sevgi Eli Kumbarasında topladıkları kıyafetlerini ve kullanmadıkları oyuncaklarını ihtiyaç sahibi yaşıtlarına bağışlanmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eline teslim etti. (SY-
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