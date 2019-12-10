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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Minikler, dilek tutup gökyüzüne balon bıraktı

Minikler, dilek tutup gökyüzüne balon bıraktı

Okulun genel görüntüsü

Öğretmenler Gökyüzü Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

-öğretmen ve öğrenciler
-öğretmenlerinin öğrencilere balon dağıtması
-öğrencilerin okul bahçesinde kalp şekli oluşturması
-öğrencilerin dileklerini söylemesi
-elindeki balonları gökyüzüne uçurmaları
-Gökyüzündeki balonlar
-Öğretmen Nilgün Özçelik Güler'in konuşması
-Öğrencilerin konuşması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, dilek dileyip gökyüzüne balon bıraktı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Latif Büyükdağ İlkokulu'nda öğretmenlerinin koordinesinde 1. sınıf öğrencileri etkinlik yaptı. Öğrenciler etkinlik kapsamında kalp şekli oluşturarak dilek tuttu. Dilek tutuna öğrenciler daha iyi bir dünya içinde ellerine aldıkları balonları gökyüzüne bıraktı. Öğrencileriyle İnsan Hakları Gününü kutladıklarını belirten öğretmenlerden Nilgün Özçelik Güler “Bugüne dair dileklerimizi söyledik ve balonlarımızı gökyüzüne uçurduk. Çocuklarda umarım güzel bir dünyada yaşarlar”dedi.
Dilek dilediklerini belirten öğrenciler ise, daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktıklarını aktardı.
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