Minikler akülü arabalarla trafik kurallarını uygulamalı öğrendi İzle

-EĞİTİM GÖRÜNTÜSÜ

-AKÜLÜ ARABALARDAN GÖRÜNTÜ



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, miniklere Emniyet Müdürlüğü bahçesinde trafik kurallarını uygulamalı öğretti. “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganı ile “2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı” etkinlikleri çerçevesince miniklere ilk olarak Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda bilgiler verilmesinin ardından, emniyet müdürlüğü bahçesinde akülü arabalarla trafik kuralları öğretildi. Amasya Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğünden Polis Memuru Mustafa Şahin, “Farklı projelerle ülke gündeminden kopmayan ve standartları yükselterek bu alanda diğer illere örnek olan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, edinilen bilgilerin daha kalıcı hale getirilmesi ve trafik kurallarını bilen, uygulayan nesiller yetiştirebilme adına bünyemizde yer alan trafik pist alanında, ilimiz çocuklarına yönelik olarak teorik ve uygulama eğitimleri gerçekleştirilirken ayrıca oryantasyon eğitimleri ile mesleğimiz üzerinde ki olumsuz düşünceleri ortadan kaldırma ve polis-halk ilişkilerinin kuvvetlenmesini de sağlama adına da İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerinin gezdirildiği etkinliklerimiz toplamda 330 öğrencimizin katılımları ile 2019 yılı itibariyle son bulmuştur” dedi.



