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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Minikler 150 metrelik bayrak açtı

Minikler 150 metrelik bayrak açtı

Çocukların ve öğretmenlerin asker selamı ile tören geçidi

Uzunlu Öğretmenler Öğretmen Okul Müdürü Öğrenciler 

-Okul müdürü ile röportaj
-Çocuklardan detay

( HATAY )- İskenderun'da anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde 150 metrelik bayrak açıp, asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdi HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine, anaokulu öğrencilerinin 150 metre uzunluğundaki taşıdıkları bayrak ile asker selamı vererek tören geçidi yapmaları damga vurdu. Atatürk Bulvarında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılan İskenderun Naciye Suna Oktay Tekin Anaokulu tören geçidine 150 metre uzunluğundaki Atatürk ve Türk bayrağı ile katıldı.
Asker kıyafeti giyen ve mavi bere takan öğrenci öğretmen ve okul müdürü asker selamı ile tören geçidini yaparak Barış Pınarı Harekatındaki askerlere selam gönderdiler. Okul Müdürü Hüseyin Gündüz "Barış Pınarı Harekatındaki askerlerimize her Türk asker doğar şiarı ile 5-6 yaşındaki anaokulu öğrencilerimiz ile komanda kıyafetleri içerisinde 150 metre boyunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıyarak askerlerimize selam gönderdik" dedi.
Anaokulu öğrencilerinin asker selamı ile yaptıkları tören geçidi alkış topladı. (AHS-
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