Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Minik Zeynep karikatürde 'dünya birincisi' oldu

Minik Zeynep karikatürde 'dünya birincisi' oldu

OKUL DETAY

Resim Atölyesi Öğretmen Karikatürist Öğrenciler Karikatür Yarışması 

-ÖĞRETMENİN AÇIKLAMASI
-ZEYNEP İLE RÖPORTAJ
-ÇALIŞMALARDAN DETAYLAR

( SİNOP -ÖZEL) Minik Zeynep karikatürde "dünya birincisi" oldu - Hem okulunun hem Türkiye’nin gururu oldu SİNOP

- Sinop’un Boyabat ilçesinde Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören Zeynep Nazlı Kösebey, Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen "Çevre ve Sürdürülebilirlik" konulu 2. Uluslararası Tondela Karikatür Yarışması’nda 10-12 yaş kategorisinde "dünya birinciliği"ni kazandı. Sinop’un Boyabat ilçesinde Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulunda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Aşkın Ayrancıoğlu'nun oluşturduğu karikatür atölyesinde eğitim alan öğrencilerden Zeynep Nazlı Kösebey Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen "Çevre ve Sürdürülebilirlik" konulu 2. Uluslararası Tondela Karikatür Yarışması'nda 10-12 yaş kategorisinde "dünya biricisi" oldu. Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kösebey, aldığı derece ile hem okulunun hem de Sinop’un gururu oldu. Türkiye’ye dünya birinciliği kazandıran 6. sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kösebey geçtiğimiz aylarda da İtalya’da düzenlenen Barış ve Hoşgörü konulu karikatür yarışmasında da dünya birinciliğinin sahibi olmuştu. Sinop Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretim Üyesi Aşkın Ayrancıoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ders dışında karikatür ve resim atölyesinde yetenekli öğrencimizle haftada 12 saat kadar çalışıyoruz. Bu çalışma sürecinde öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamış oluyoruz. Sanatla, karikatürle tanışmaları gerçekleşiyor ve üretim yapar hale geliyorlar. Kendim de karikatürist olduğum için bu alanda çocukların gelişimi için güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. En son Zeynep Nazlı Kösebey adlı öğrencim, 'Çevre ve Sürdürülebilirlik' konulu uluslar arası karikatür yarışmasında, Portekiz’den birincilik ödülünü kazandı. Aynı yarışmada, Irmak Karakuş adlı öğrencim de Onur Mansiyonunu kazandı. Çok mutlu olduk. Binlerce eser arasında bir çok ülkenin yetenekli çocukları arasında burada Boyabat’ta bir yatılı okuldan öğrencilerimin bu başarıları kazanması hem kendi yaşadığımız bölge hem ülkemiz açısından gurur verici oldu. Çok mutluyum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
En Çok Paylaşılan Komik KarikatürlerEn Çok Paylaşılan Komik Karikatürler
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı