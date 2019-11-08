Minik Yusuf ve ailesine devlet yardım elini uzattı Haberi

-Cemal Bekle’nin aileyle görüşmesi görüntüleri

-Milletvekili Bekle ile röportaj

-Ailenin ambulansa bindirilmesi

-arşiv görüntüler



( İZMİR )- Yetkililer Yusuf ve ailesine derman olacak İZMİR



- Yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısıran minik Yusuf’a devlet yardım elini uzattı.Manisa’dan İzmir’e gelerek Gaziemir ilçesinde yaşam mücadelesi veren Maden ailesinin büyük oğlu Yusuf Maden (7), yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyor. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi amacıyla Manisa’dan İzmir’e getiren aile, "kendine zarar vermemesi için" Yusuf’un ellerini plastik şişede muhafaza ediyor. Bu sebeple ellerini kullanamayan Yusuf, babasının elinden yemek yiyordu.İhlas Haber Ajansı'nın



gündeme getirdiği dramın ardından minik Yusuf’un ve görme engelli kardeşi Mirhan’ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Maden ailesi için AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziemir Kaymakamlığı, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı ve Sosyal Yardımlaşma İlçe Müdürlüğü yetkilileri de seferber oldu.Öte yandan yardıma muhtaç aile için de devletin tüm imkanlarının seferber edileceği belirtildi. Metabolik rahatsızlıkları oldukları düşünülen, yeterli bakımları olmayan iki kardeşin İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıkları bildirildi.

Maden ailesini evinde ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, burada aile ile görüşüp sorunlarını dinledi. Minik Yusuf ve kardeşleriyle yakından ilgilenen Bekle, Maden ailesine yardım elini uzatacaklarının da müjdesini verdi.İHA’ya açıklama yapan AK Parti'li Bekle, "Asıl teşekkürü komşulara etmek istiyorum. Sağ olsunlar komşuculuk ölmemiş dedirttiler. Aileye sahip çıktılar. Bu dünyalar güzeli Mirhan bir de Yusuf'umuz var. Bir de Umut'umuz var. Basında da çıktı haberleri. Çocuklarımızın rahatsızlığıyla ilgili devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Güçlü bir devletimiz var. Sosyal politikalar alanında, sağlık alanında, üzerimize ne düşüyorsa hepsini yerine getireceğiz. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Fatma Betül Sayan Kaya da aradılar. Olayı basından görmüş. Konuyla ilgili bilgi istedi. İlgileneceğimizi söyledik. İnşallah kendisine birazdan hastaneye gittiğimiz bilgisini de vereceğiz. Bundan sonraki süreçte de devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Önce bu üç çocuğumuzun durumuna bakacağız. Anne ve babasıyla birlikte süreci takip edeceğiz. İnşallah Yusuf ve kardeşleri de sağlığına kavuşacak. Duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın duyarlı olması bizim bu yardımı etmemize vesile oldu" dedi.

Sürekli ellerini ısıran Yusuf’un tedavi işlemlerini başlatacağını söyleyen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Hakan Bayrakçı ise "Yusuf çocuğumuz hakkında Manisa’da Haziran ayında bir heyet raporu verilmiş. Zeka geriliği, davranışla ilgili tedavi gerektirecek derecede bozulma tanısı mevcut. Bununla ilgili tedavi devam ederken aile buraya taşınmış. Biz de tedavileri için öncelikle İzmir’de Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nakillerini yapacağız. Orada tedavisi devam edebiliyorsa devam ettireceğiz, olmazsa Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne sevkini sağlayacağız. Diğer küçük bebeğimiz için de imkanlarımızı seferber ederek tedavilerini sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.Yetkililerin yardıma muhtaç ailenin evine ziyaretleri sonrası Baba Serdal Maden, anne Asiye Maden, çocuklar Yusuf, Umut ve Mirhan Maden, ambulanslarla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



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